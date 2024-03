Fête Médiévale Cité Médiévale 44350 Guerande Guérande, samedi 1 juin 2024.

Fête Médiévale Tavernes, spectacles, camps de vie, foire médiévale, défilé, bal…, la Fête médiévale, temps fort de la vie guérandaise, revient désormais chaque année le premier week-end de juin. Le thème cho… 1 et 2 juin Cité Médiévale 44350 Guerande

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T09:00:00+02:00 – 2024-06-01T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T09:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Tavernes, spectacles, camps de vie, foire médiévale, défilé, bal…, la Fête médiévale, temps fort de la vie guérandaise, revient désormais chaque année le premier week-end de juin.

Le thème choisi pour cette édition, « Le mariage de Jeanne de Navarre et Jean IV de Bretagne », sera abordé comme un fil rouge durant les deux jours de fête.

Les visiteurs auront ainsi la possibilité de vivre une plongée historique et fantastique autour de la célébration de ce mariage.

Cité Médiévale 44350 Guerande Cité Médiévale 44350 Guerande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 15 38 97 »}, {« type »: « email », « value »: « fete.medievale@ville-guerande.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/fete-medievale-guerande-1.html »}]

CULTURE EXPOSITION