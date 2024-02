Fête médiévale Montée Des Tours Châteaurenard, vendredi 26 avril 2024.

Fête médiévale Montée Des Tours Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Fête médiévale à la Forteresse des Comtes de Provence.

Fête médiévale à Châteaurenard un voyage dans le temps, direction le Moyen-Age.



9 compagnies interviendront pendant la durée de la fête dont :

– 3 troupes polyvalentes (combats de chevaliers et stands pédagogiques)

– 1 troupe de mercenaires

– 1 troupe de théâtre en plein air

– 1 troupe de musiciens

– 1 troupe de fauconnerie

– 1 troupe de pyrotechnie

– 1 troupe de planification et organisation



Marché Médiéval :

Un marché médiéval d’artisans et commerçants soigneusement sélectionnés pour leur cohérence avec l’identité de l’évènement occupera les terrasses autour de la forteresse et une partie de l’esplanade.





Vendredi 26 Avril à 21h30 Spectacle pyrotechnique dans les arènes.



Samedi 27 Avril à partir de 10h et jusqu’à 19h à l’Esplanade de la Forteresse :

– 5 campements de troupes en démonstration devant le public.

– Stand démonstration de rapaces le matin.

– Ateliers d’haubergerie, de calligraphie, d’herboristerie, d’héraldique, d’armurerie, etc.

– Pas de tir d’archérie ; enfants et adultes.

– Saynète médiévale humoristique (deux passages de 30minutes dans la journée).

– Autour de la forteresse ; marché médiéval sur les terrasses.

NB une taverne médiévale sera installée pour tout le weekend.



Centre-ville en Matinée

– parade des troupes en costume, avec distribution des programmes de la fête.



Arènes :

En après-midi, animations gratuites de 14h30 à 17h.

– tournois de chevalerie à pied (lices en bois fournies et installées par nos soins).

– démonstration de fauconnerie et tournoi de combats de fauconnerie de 14h30 à 16h30 et de 16h30 à 17h30.



Samedi 27 Avril à 21h30 :

Grand spectacle pyrotechnique (1h30)avec la plus célèbre compagnie dans ce domaine (la Compagnie Imaziren). Spectacle payant.



Dimanche 28 Avril

En ville :

De 11h à 12h Grande Parade.



A la Forteresse (terrasses et esplanade) de 10h à 18h :

– ateliers médiévaux :

– ateliers d’haubergerie, de calligraphie, d’herboristerie, d’héraldique, d’armurerie, etc.…..

– pas de tir d’archerie ; enfants et adultes.

– Saynète médiévale humoristique (deux passages de 30minutes dans la journée).

– bataille des enfants (combat avec épées en mousse contre les chevaliers).

– tirs de bonbons à la catapulte à 16h.

– exposition de rapaces.

– Combats de chevalerie à pied.

– autour du château ; marché médiéval sur les terrasses. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 10:00:00

fin : 2024-04-28 18:00:00

Montée Des Tours Forteresse des Comtes de Provence

Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Fête médiévale Châteaurenard a été mis à jour le 2024-02-20 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence