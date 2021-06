Erquy Erquy Côtes-d'Armor, Erquy Fête médiévale – Château de Bienassis Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Fête médiévale – Château de Bienassis Erquy, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Erquy. Fête médiévale – Château de Bienassis 2021-07-18 10:00:00 – 2021-07-18 18:00:00

Erquy Côtes d’Armor Le Château de Bienassis accueille une fête médiévale le temps d’un weekend.

Avec de nombreuses animations spectacles de feu, combats, musiciens, conteurs, initiations et démonstration d’archerie, lancer de couteaux, de haches… avec divers ateliers dont fabrication de bougies, jeux médiévaux, fabrication enseignes en étain, écriture, armement, cuisine, tresserie cordons en laine… Présentation chiens loups.

