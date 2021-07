Chancelade Chancelade Chancelade, Dordogne Fête médiévale Chancelade Chancelade Catégories d’évènement: Chancelade

Samedi 17 juillet 10h00-19h00 et dimanche 10h00-8h00 18 juillet Entrée payante : toise à 1m40 : enfants passant sous la toise 2€00, enfants et adultes au-dessus de la toise 6€00. Les Compagnons du Chêne Ardent et les Cavaliers Zakar vous offrent un WE inoubliable : Combats & saynètes, catapulte, explication chevalerie, musique et danses, initiation escrime, Tir à la corde, représentation équestre, concert le dimanche (programme sur le site). Toute la journée visite du camp médiéval : une grande salle d’armes diverses et variées, des armes d’hast, un stand d’haubergier, l’initiation au tir à l’arc, l’oracle, la calligraphie., jeux en bois. Les artisans : poterie, travail du cuir, forgeron, travail du verre et de la pierre (bijoux et mosaïques) dentellières, fileuses, tisserande…. Fête médiévale

