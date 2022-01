FETE MEDIEVALE Bourg-le-Roi, 26 juin 2022, Bourg-le-Roi.

FETE MEDIEVALE Rue de la Libération Motte féodale Bourg-le-Roi

2022-06-26 10:30:00 – 2022-06-26 19:00:00 Rue de la Libération Motte féodale

Bourg-le-Roi Sarthe Bourg-le-Roi Sarthe

Au programme :

– marché artistique et artisanal

– repas médiéval

– campements médiévaux

– grand tournoi de chevalerie et combats médiévaux

– vol de rapaces

– musique médiévale

et bien d’autres !

Venez faire un saut dans le passé en assistant à la 18ème fête médiévale organisée par l’Association Bourg-le-Roi Animation et Patrimoine au coeur de notre cité historique.

lafosse-gerard@wanadoo.fr +33 2 33 26 98 53 http://bourgleroi-animation-patrimoine.fr/

