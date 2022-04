Fête médiévale au château Lichtenberg, 30 avril 2022, Lichtenberg.

Fête médiévale au château Lichtenberg

2022-04-30 10:00:00 – 2022-05-01 18:00:00

Lichtenberg Bas-Rhin Lichtenberg

EUR Oyez, oyez, bonnes gens et gentes dames ! Plongez dans l’univers du Moyen Âge ! Le château de Lichtenberg organise la 4e édition de sa fête médiévale : une soirée d’ouverture inédite avec un spectacle de feu vous est proposée le vendredi 29 avril et deux journées festives le samedi 30 avril et dimanche 1er mai.

Au programme :

Samedi 30 avril et dimanche 1er mai de 10h à 18h : grande fête médiévale. Vibrez lors des tournois de chevaliers, admirez nos troubadours, jongleurs et équilibristes, flânez entre les étals de notre marché d’artisans, amusez-vous avec des jeux en bois d’un autre temps, découvrez les savoir-faire de nos artisans et bien d’autres choses encore : danses médiévales, présentations d’armes médiévales, musiciens itinérants, présentation de rapaces ! Deux journées pour des moments privilégiés en famille ou entre amis dans le cadre unique du château de Lichtenberg.

Journée festive organisée dans le cadre de la journée des châteaux forts d’Alsace : la forteresse va revivre les Heures de gloire de Philippe II. Nombreuses animations.

+33 3 88 89 98 72

Lichtenberg

