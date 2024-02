Fête médiévale au Château de Montby Château de Montby Gondenans-Montby, samedi 6 juillet 2024.

Fête médiévale au Château de Montby Château de Montby Gondenans-Montby Doubs

Venez nous retrouver samedi 6 et dimanche 7 juillet 2024 pour la 11ème fête médiévale au château de Montby.

Les troupes médiévales, Francs, Vikings,… vous transporteront dans un autre temps grâce à leurs spectacles et leurs animations toutes plus surprenantes les unes que les autres. Vous pourrez déambuler au milieu de leurs campements et découvrir un mode de vie de l’époque… Vous aurez l’occasion de voir à plusieurs reprises des combats. Des artisans vous montreront leur savoir-faire…et de nombreuses échoppes permettront de satisfaire toutes les bourses… il y aura des danses et musiques médiévales… sans oublier la possibilité de visiter le château à travers des visites organisées tout au long du week-end… Dans la cour du château vous pourrez rencontrer forgerons, tailleur de pierre, four à pain du château, expositions de costumes et coiffes médiévaux… Cette année, les enfants seront mis à l’honneur. Un monde spécifique leur sera dédié où ils pourront, entre autres, découvrir et jouer avec des jeux en bois, maquillage, Trollball…. Côté restauration, vous aurez le choix sandwichs, frites, glaces, gaufres à l’ancienne, crêpes, buvette, hypocras, repas complet servi sur plateau (dimanche midi uniquement et sur réservation au 06.84.25.26.08).

Venez nombreux, fêter le retour de la fête médiévale du château de Montby ! EUR.

Château de Montby 14 Route d’Uzelle

Gondenans-Montby 25340 Doubs Bourgogne-Franche-Comté asso.montby@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06

fin : 2024-07-07



L’événement Fête médiévale au Château de Montby Gondenans-Montby a été mis à jour le 2024-02-01 par OFFICE DE TOURISME DES 2 VALLEES VERTES