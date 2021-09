Fête médiévale au château Château de Montreuil-Bonnin, 18 septembre 2021, Boivre-la-Vallée.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Montreuil-Bonnin

### Participez à une fête médiévale au château de Montreuil Bonnin ! Visite guidée, banquet en costumes… L’association des amis du château, dont l’objet est l’animation et la mise en valeur du château par l’organisation d’évènements culturels et festifs organise la fête médiévale. Nombreuses animations : jeux, nombreux combats, ateliers médiévaux, chevaux et chevaliers… Les artisans compagnons qui restaurent le château montreront leurs savoir-faire. Un banquet costumé et animé est proposé le samedi soir sur commande uniquement : [[https://www.chateaumontreuilbonnin.fr/](https://www.chateaumontreuilbonnin.fr/)](https://www.chateaumontreuilbonnin.fr/)

Entrée à la fête médiévale 5,5€ et gratuit -8 ans / Entrée fête médiévale + visite guidée 9,5€ et gratuit -8 ans / Banquet animé en costumes sur réservation 28€. Réservation obligatoire. Pass sanitaire obligatoire.

Château de Montreuil-Bonnin 4 rue du château, 86470 Montreuil-Bonnin Boivre-la-Vallée Montreuil-Bonnin Vienne



