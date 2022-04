Fête Médiévale Anché Anché Catégories d’évènement: Anché

Fête Médiévale Anché, 2 juillet 2022, Anché. 2022-07-02 – 2022-07-03. Anché Indre-et-Loire. Immersion totale au Moyen-Âge. Troubadours, danses, reconstitutions, démonstrations et ateliers participatifs pour toute la famille, marché médiéval, rencontre littéraire, spectacle équestre, petite restauration et buvette en journée, banquet le samedi soir sur réservation. A partir de 10h.

