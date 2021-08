Bar-sur-Seine Bar-sur-Seine Aube, Bar-sur-Seine Fête médiévale à la Commanderie d’Avalleur Bar-sur-Seine Bar-sur-Seine Catégories d’évènement: Aube

Bar-sur-Seine

Fête médiévale à la Commanderie d’Avalleur Bar-sur-Seine, 4 septembre 2021, Bar-sur-Seine. Fête médiévale à la Commanderie d’Avalleur 2021-09-04 10:00:00 – 2021-09-05 19:00:00

Bar-sur-Seine Aube Bar-sur-Seine commanderie.avalleur@aube.fr https://www.aube.fr/96-commanderie-d-avalleur.htm dernière mise à jour : 2021-08-05 par

Détails Catégories d’évènement: Aube, Bar-sur-Seine Autres Lieu Bar-sur-Seine Adresse Ville Bar-sur-Seine lieuville 48.09831#4.35057