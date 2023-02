Fête maritime de la Belle Angèle Pont-Aven OTC CCA Pont-Aven Catégories d’Évènement: Finistère

Pont-Aven

Fête maritime de la Belle Angèle, 2 septembre 2023, Pont-Aven OTC CCA Pont-Aven. Fête maritime de la Belle Angèle Port Pont-Aven Finistere

2023-09-02 – 2023-09-02 Pont-Aven

Finistere Pont-Aven Rassemblement de vieux gréements

Au programme : Musiques, restauration sur place et fest-noz. +33 2 98 06 87 90 Pont-Aven

dernière mise à jour : 2023-02-07 par OTC CCA

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Pont-Aven Autres Lieu Pont-Aven Adresse Port Pont-Aven Finistere OTC CCA Ville Pont-Aven OTC CCA Pont-Aven lieuville Pont-Aven Departement Finistere

Pont-Aven Pont-Aven OTC CCA Pont-Aven Finistere https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pont-aven otc cca pont-aven/

Fête maritime de la Belle Angèle 2023-09-02 was last modified: by Fête maritime de la Belle Angèle Pont-Aven 2 septembre 2023 finistère OTC CCA Pont-Aven Pont-Aven, Finistère Port Pont-Aven Finistère

Pont-Aven OTC CCA Pont-Aven Finistere