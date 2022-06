Fête locale Vendays-Montalivet, 11 juin 2022, Vendays-Montalivet.

Fête locale Vendays-Montalivet

2022-06-11 – 2022-06-12

Vendays-Montalivet 33930

Samedi 11 juin : Vide-grenier Los Recataires Place du 11 novembre à Vendays , initiation à l’Astronomie 10h à 12h aérodrome de Montalivet.

– Dés 14h au jardin de la Cure : karting à pédales, jeux en bois géants (Billard, bowling, Kolly etc), sarbacane, slackline et tir à l’arc.

– 19h Marché gourmand et restauration Jardin de la Cure – fanfare Band’Aqui – 20h30 concert par Monta News Orleans – 21h Retraite aux flambeaux départ de la Mairie – 22h30 feu d’artifice stade de Vendays – 22h45 Reprise de la musique Monta New Orleans.

Dimanche 12 juin : Concours de pétanque à 14h boulodrome de Montalivet – Vide-Grenier Los Recataires Place du 11 novembre à Vendays . A partir de 14h à l’Ecole Publique de Vendays : Karting à pédales – Jeux en bois géants (Billard, bowling, Kolly etc)…Sarbacane, slackfline et tir à l’arc.

+33 5 56 73 32 02

Vendays-Montalivet

