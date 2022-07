Fête locale Soublecause Soublecause Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

2022-07-29 – 2022-07-31

Programme : Vendredi 29 juillet :

22h, bal avec le podium Systeme D Samedi 30 juillet :

20h30, beefsteakade : melon-jambon, steak-frites, fromage, tarte aux fruits, vin-pain-café

14€ adultes; 8€ enfants -12 ans

animation : musicale bandas

réservations avant le 27/07 au 06.09.07.25.48 Dimanche 31 juillet :

9h30, messe à l’église Saint-André, suivie d’un vin d’honneur offert par la commune

12h, auberge espagnole

14h30, « Soublegosse » animations pour les enfants sur le thème cow-boy & indien : activités, jeux, belotte, gratiferia

16h30, spectacle de clown avec Brigitte +33 6 09 07 25 48 Soublecause

dernière mise à jour : 2022-07-26 par

