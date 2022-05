Fête locale : soirée pirates Bertrancourt Bertrancourt Catégories d’évènement: Bertrancourt

Vous connaissez certainement les pirates des Caraïbes, il faudra désormais faire avec les pirates de Bertrancourt. Pour sa traditionnelle fête locale, le comité des fêtes de Bertrancourt organise une soirée pirates. Au programme bien sûr des animations, une restauration pour le soir et des attractions foraines.

Sur inscription

Le 23 juillet 2022, le comité des fêtes de Bertrancourt organise sa traditionnelle fête locale et une soirée pirates. Bertrancourt 80560 Bertrancourt Bertrancourt Somme

