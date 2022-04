Fête locale – Soirée musicale et tapas Espace Claude Ducert – Salle des fêtes – Labège Labège Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Fête locale – Soirée musicale et tapas

Espace Claude Ducert – Salle des fêtes – Labège, le vendredi 13 mai à 19:00

Espace Claude Ducert – Salle des fêtes – Labège, le vendredi 13 mai à 19:00 À partir de 19h Gratuit (apéro, groupe et DJ) Repas payant (réservation)

Apéro offert par la Mairie, suivi d’une soirée tapas : • 1ère partie : le groupe “Idylle Trio” au répertoire varié • 2e partie le DJ Léo. Fête foraine durant tout le week-end Espace Claude Ducert – Salle des fêtes – Labège rue de la croix rose 31670 labège Labège Haute-Garonne

2022-05-13T19:00:00 2022-05-13T23:59:00

