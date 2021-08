Saint-Magne-de-Castillon Saint-Magne-de-Castillon Gironde, Saint-Magne-de-Castillon FÊTE LOCALE Saint-Magne-de-Castillon Saint-Magne-de-Castillon Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Magne-de-Castillon

FÊTE LOCALE Saint-Magne-de-Castillon, 28 août 2021, Saint-Magne-de-Castillon. FÊTE LOCALE 2021-08-28 09:00:00 – 2021-08-28 23:30:00

Saint-Magne-de-Castillon Gironde Saint-Magne-de-Castillon Concours de belote – 12€ /équipe – Initiation aux jeux basques pour les 8 à 14 ans – Démonstration de jeux Basques – Rugby USC Match séniors – Marché nocturne – Vide greniers toute la journée aux abords de la mairie -Buvette et restauration sur place. Marché nocturne à partir de 19h30 Concours de belote – 12€ /équipe – Initiation aux jeux basques pour les 8 à 14 ans – Démonstration de jeux Basques – Rugby USC Match séniors – Marché nocturne – Vide greniers toute la journée aux abords de la mairie -Buvette et restauration sur place. Marché nocturne à partir de 19h30 Concours de belote – 12€ /équipe – Initiation aux jeux basques pour les 8 à 14 ans – Démonstration de jeux Basques – Rugby USC Match séniors – Marché nocturne – Vide greniers toute la journée aux abords de la mairie -Buvette et restauration sur place. Marché nocturne à partir de 19h30 st magne rubby dernière mise à jour : 2021-08-17 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saint-Magne-de-Castillon Autres Lieu Saint-Magne-de-Castillon Adresse Ville Saint-Magne-de-Castillon lieuville 44.86397#-0.0675