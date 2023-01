Fête locale – Saint-Antoine Luc-en-Diois Luc-en-Diois Luc-en-Diois Catégories d’Évènement: Drôme

Luc-en-Diois

Fête locale – Saint-Antoine Luc-en-Diois, 21 janvier 2023, Luc-en-Diois Luc-en-Diois. Fête locale – Saint-Antoine Place du champ de mars Salle des Voconces Luc-en-Diois Drôme Salle des Voconces Place du champ de mars

2023-01-21 – 2023-01-21

Salle des Voconces Place du champ de mars

Luc-en-Diois

Drôme Luc-en-Diois EUR Concours de coinche à 14h (gros lot : 1 agneau). Apéritif à partir de 19h. Repas choucroute à partir de 20h30 (1er service). Sur réservation par téléphone. Salle des Voconces Place du champ de mars Luc-en-Diois

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Luc-en-Diois Autres Lieu Luc-en-Diois Adresse Luc-en-Diois Drôme Salle des Voconces Place du champ de mars Ville Luc-en-Diois Luc-en-Diois lieuville Salle des Voconces Place du champ de mars Luc-en-Diois Departement Drôme

Luc-en-Diois Luc-en-Diois Luc-en-Diois Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/luc-en-diois-luc-en-diois/

Fête locale – Saint-Antoine Luc-en-Diois 2023-01-21 was last modified: by Fête locale – Saint-Antoine Luc-en-Diois Luc-en-Diois 21 janvier 2023 Drôme Luc-en-Diois Luc-en-Diois, Drôme Place du Champ de Mars Salle des Voconces Luc-en-Diois Drôme

Luc-en-Diois Luc-en-Diois Drôme