Fête locale Saint-Antoine-de-Breuilh Saint-Antoine-de-Breuilh Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Antoine-de-Breuilh

Fête locale Saint-Antoine-de-Breuilh, 9 juillet 2022, Saint-Antoine-de-Breuilh. Fête locale Saint-Antoine-de-Breuilh

2022-07-09 – 2022-07-09

Saint-Antoine-de-Breuilh Dordogne Saint-Antoine-de-Breuilh Le comité des fêtes organise sa fête locale.

20h Soirée dansante avec le groupe Jerico

22h30 Feux d’artifice Le comité des fêtes organise sa fête locale.

20h Soirée dansante avec le groupe Jerico

22h30 Feux d’artifice Le comité des fêtes organise sa fête locale.

20h Soirée dansante avec le groupe Jerico

22h30 Feux d’artifice pixabay

Saint-Antoine-de-Breuilh

dernière mise à jour : 2022-04-16 par SIRTAQUI Nouvelle-AquitaineSIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Saint-Antoine-de-Breuilh Autres Lieu Saint-Antoine-de-Breuilh Adresse Ville Saint-Antoine-de-Breuilh lieuville Saint-Antoine-de-Breuilh Departement Dordogne

Saint-Antoine-de-Breuilh Saint-Antoine-de-Breuilh Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-antoine-de-breuilh/

Fête locale Saint-Antoine-de-Breuilh 2022-07-09 was last modified: by Fête locale Saint-Antoine-de-Breuilh Saint-Antoine-de-Breuilh 9 juillet 2022 Dordogne Saint-Antoine-de-Breuilh

Saint-Antoine-de-Breuilh Dordogne