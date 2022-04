Fête locale – Repas Espace Claude Ducert – Salle des fêtes – Labège Labège Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Labège

Fête locale – Repas Espace Claude Ducert – Salle des fêtes – Labège, 14 mai 2022, Labège. Fête locale – Repas

Espace Claude Ducert – Salle des fêtes – Labège, le samedi 14 mai à 14:00

14h/17h30 : jeux gonflables pour enfants dans la cours de l’école, stand de tatouages et maquillages. • A partir de 20h : restauration sur place. Au menu repas moules frites • Vers 21h15 : début de soirée animé par l’orchestre “Bernard Becker” • Vers 22h15 : feu d’artifice par “Storm Artifices” • 22h30 : reprise de la soirée

Gratuit Repas payant (réservation) Tout public

Fête locale suivie d’un repas Espace Claude Ducert – Salle des fêtes – Labège rue de la croix rose 31670 labège Labège Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Labège Autres Lieu Espace Claude Ducert - Salle des fêtes - Labège Adresse rue de la croix rose 31670 labège Ville Labège lieuville Espace Claude Ducert - Salle des fêtes - Labège Labège Departement Haute-Garonne

Espace Claude Ducert - Salle des fêtes - Labège Labège Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/labege/

Fête locale – Repas Espace Claude Ducert – Salle des fêtes – Labège 2022-05-14 was last modified: by Fête locale – Repas Espace Claude Ducert – Salle des fêtes – Labège Espace Claude Ducert - Salle des fêtes - Labège 14 mai 2022 Espace Claude Ducert - Salle des fêtes - Labège Labège Labège

Labège Haute-Garonne