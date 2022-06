Fête locale Pujo Pujo Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Pujo

Fête locale Pujo, 8 juillet 2022, Pujo. Fête locale

PUJO Salle des fêtes Pujo Hautes-Pyrénées Salle des fêtes PUJO

2022-07-08 – 2022-07-10

Salle des fêtes PUJO

Pujo

Hautes-Pyrénées Pujo Fête locale organisée par le comité des fêtes de Pujo. Programme : Vendredi 8 juillet, concert « Say Yes »

Restauration et buvette sur place : tapas, sandwich (saucisse, merguez, ventrèche) + frites Samedi 9 juillet, concours de pétanque & château gonflables à partir de 14h

concert « Couleur café »

apéritif : tapas

repas 14€ : melon-jambon, moules-frites, fromage, tarte aux pommes, café + vin

menu enfant 7€ : melon-jambon, saucisse-frites, glace

feu d’artifice à 23h30 Dimanche 10 juillet : sérénades pour la clôture des fêtes. Inscriptions à la boulangerie de Pujo jusqu’au 2 juillet. https://www.facebook.com/palpujo/ Salle des fêtes PUJO Pujo

dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Pujo Autres Lieu Pujo Adresse Pujo Hautes-Pyrénées Salle des fêtes PUJO Ville Pujo lieuville Salle des fêtes PUJO Pujo Departement Hautes-Pyrénées

Pujo Pujo Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pujo/

Fête locale Pujo 2022-07-08 was last modified: by Fête locale Pujo Pujo 8 juillet 2022 PUJO Salle des fêtes Pujo Hautes-Pyrénées

Pujo Hautes-Pyrénées