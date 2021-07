FÊTE LOCALE PORTIRAGNES Portiragnes, 6 août 2021, Portiragnes.

FÊTE LOCALE PORTIRAGNES 2021-08-06 – 2021-08-08

Portiragnes Hérault Portiragnes

FÊTE LOCALE

Vendredi 6

20h00 : repas sur le parvis de l’hôtel de ville

22h00 : Feu d’artifice à l’écluse (village)

22h30 : Bal avec l’orchestre John Saintbor sur le

parvis de l’hôtel de ville

Samedi 7

12h00 : Déjeuner au Pré

19h00 : Abrivado (village)

20h00 : Repas puis bal sur le parvis de l’hôtel de

ville avec l’orchestre Mister and Lady

Dimanche 8

11h00 : Défilé costumé, sortie du Biou et ses musiciens et Abrivado

13h00 : Paëlla géante sur l’esplanade des troubadours

17h00 : Course camarguaise AVENIR/ESPOIRS

Trophée GEORGES COGET (arènes station)

20h00 : Repas puis bal sur le parvis de l’hôtel de

ville avec l’orchestre Mercury (village)

La Fête locale :

Les 6,7 et 8 Août (organisation: Commune, Comité des Fêtes et Club Taurin).

