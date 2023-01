Fête locale Porchères Porchères OTI du Libournais Porchères Catégories d’Évènement: Gironde

Porchères

Fête locale Porchères, 18 mai 2023, Porchères OTI du Libournais Porchères. Fête locale Porchères salle des fêtes Porchères Gironde salle des fêtes Porchères

2023-05-18 09:00:00 – 2023-05-21 18:00:00

salle des fêtes Porchères

Porchères

Gironde Porchères Fête locale sur 4 jours avec vide grenier, marché fermier, concert Madame ROUGE, feu d’artifices, et bien d’autres animations. Durant ces 4 jours attractions foraines pour tous. Pour plus de renseignements, contacter Alex au 06.82.89.34.15. Fête locale sur 4 jours avec vide grenier, marché fermier, concert Madame ROUGE, feu d’artifices, et bien d’autres animations. Durant ces 4 jours attractions foraines pour tous. Pour plus de renseignements, contacter Alex au 06.82.89.34.15. ALEXANDRE FARENZENA salle des fêtes Porchères Porchères

dernière mise à jour : 2023-01-17 par OTI du Libournais

Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Porchères Autres Lieu Porchères Adresse Porchères Gironde OTI du Libournais salle des fêtes Porchères Ville Porchères OTI du Libournais Porchères lieuville salle des fêtes Porchères Porchères Departement Gironde

Porchères Porchères OTI du Libournais Porchères Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/porcheres-oti-du-libournais-porcheres/

Fête locale Porchères 2023-05-18 was last modified: by Fête locale Porchères Porchères 18 mai 2023 Gironde OTI du Libournais Porchères Porchères salle des fêtes Porchères Gironde Porchères, Gironde

Porchères OTI du Libournais Porchères Gironde