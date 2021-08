Cornebarrieu Place du Boiret Cornebarrieu, Haute-Garonne Fête locale Place du Boiret Cornebarrieu Catégories d’évènement: Cornebarrieu

Haute-Garonne

Fête locale Place du Boiret, 10 septembre 2021, Cornebarrieu. Fête locale

du vendredi 10 septembre au dimanche 12 septembre à Place du Boiret

Le dimanche 12 septembre à 11h00 : Cérémonie de la fête patronale avec dépôt de gerbes au monument aux morts suivie d’un apéritif.

Organisation : Ville de Cornebarrieu

Animations et fête foraine pendant 3 jours Place du Boiret place du boiret cornebarrieu Cornebarrieu Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-10T16:00:00 2021-09-10T23:59:00;2021-09-11T16:00:00 2021-09-11T23:59:00;2021-09-12T16:00:00 2021-09-12T23:59:00

