Fête locale Monassut-Audiracq, 28 mai 2022, Monassut-Audiracq.

Fête locale Monassut-Audiracq

2022-05-28 15:00:00 – 2022-05-28

Monassut-Audiracq Pyrénées-Atlantiques Monassut-Audiracq

5 6 EUR 15h : après-midi des enfants avec le clown Cri-Cri suivi d’un goûter + tournoi de pétanque.

20h : apéritif et repas communal. Gratin dauphinois/Bifteck, fromage, salade, tarte aux pommes. Et menu enfant.

23h : bal du comité animé par le podium : en cas d’absence lors du passage de la sérénade, vous pouvez toujours vous inscrire au repas au plus tard le 20 mai.

15h : après-midi des enfants avec le clown Cri-Cri suivi d’un goûter + tournoi de pétanque.

20h : apéritif et repas communal. Gratin dauphinois/Bifteck, fromage, salade, tarte aux pommes. Et menu enfant.

23h : bal du comité animé par le podium : en cas d’absence lors du passage de la sérénade, vous pouvez toujours vous inscrire au repas au plus tard le 20 mai.

15h : après-midi des enfants avec le clown Cri-Cri suivi d’un goûter + tournoi de pétanque.

20h : apéritif et repas communal. Gratin dauphinois/Bifteck, fromage, salade, tarte aux pommes. Et menu enfant.

23h : bal du comité animé par le podium : en cas d’absence lors du passage de la sérénade, vous pouvez toujours vous inscrire au repas au plus tard le 20 mai.

Monjassut Audiracq

Monassut-Audiracq

dernière mise à jour : 2022-05-02 par OT Nord Béarn