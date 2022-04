Fête locale Mazères-de-Neste Mazères-de-Neste Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Mazères-de-Neste

Fête locale Mazères-de-Neste, 2 juillet 2022, Mazères-de-Neste. Fête locale à la salle des fêtes MAZERES-DE-NESTE Mazères-de-Neste

2022-07-02 – 2022-07-03 à la salle des fêtes MAZERES-DE-NESTE

Mazères-de-Neste Hautes-Pyrénées Mazères-de-Neste Au programme : samedi 2 juillet :

– 14h30 : concours de pétanque en doublette en 4 parties.

– 15h00 : jeux et goûter pour enfants.

– 23h30 : soirée animée par la disco Lamnezia, ouverte à tous. dimanche 3 juillet :

– concert avec Isis, groupe de variétés-rock.

– feu d’artifice. Organisé par le foyer rural. à la salle des fêtes MAZERES-DE-NESTE Mazères-de-Neste

dernière mise à jour : 2022-04-04 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Mazères-de-Neste Autres Lieu Mazères-de-Neste Adresse à la salle des fêtes MAZERES-DE-NESTE Ville Mazères-de-Neste lieuville à la salle des fêtes MAZERES-DE-NESTE Mazères-de-Neste Departement Hautes-Pyrénées

Fête locale Mazères-de-Neste 2022-07-02 was last modified: by Fête locale Mazères-de-Neste Mazères-de-Neste 2 juillet 2022 Hautes-Pyrénées Mazères-de-Neste

Mazères-de-Neste Hautes-Pyrénées