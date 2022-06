Fête locale Mazères-de-Neste Mazères-de-Neste Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Au programme :

Samedi 2 juillet :

– 14h30 : concours de pétanque en 4 parties en doublettes

– 19h30 : Repas « au goût des choses » repas sur réservation animé par le groupe Uni Son

Menu :

Salade de gésiers

Filet de canette sauce aux pralines roses

Légume d’été et pomme de terre grenailles

Soupe de fraise à la verveine, chantilly au poivre

Café, vin rouge et rosé compris

20€ / adulte

Menu enfant (- 10 ans) :

Salades,

Saucisse/pommes de terre

Fraises

10€ / enfant

Réservation avant le 27 juin 2022.

– à partir de 23h30 : disco podium Lamnezia ouvert à tous, Dimanche 3 juillet :

– 11h30 : dépôt de gerbe au monument aux morts,

– 19h30 : apéritif concert avec Isis (pop, rock, funck),

– Feu d’artifice à la fin du bal au stade municipal. Organisé par le comité des fêtes. Mazères-de-Neste

