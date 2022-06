Fête locale Larreule Larreule Catégories d’évènement: 64410

Larreule 64410 Larreule EUR 0 0 10h/16h : marché de producteurs & artisans locaux. restauration proposée par les exposants. (en contrebas de l’église).

17h : spectacle des arts du cirque « les Moldaves » (parvis de l’église).

+33 5 59 81 40 07

Buvette tout au long de la journée. Comité des fêtes

