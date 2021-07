Hautaget Hautaget Hautaget, Hautes-Pyrénées Fête locale Hautaget Hautaget Catégories d’évènement: Hautaget

Hautes-Pyrénées

Fête locale Hautaget, 3 juillet 2021-3 juillet 2021

Hautaget Hautes-Pyrénées Hautaget Le village d’Hautaget est en fête pendant deux jours.

Samedi 3 juillet, profitez d’un repas grillades à 20 h , puis assistez au concert de SHAKE N’MAT.

Dimanche 4 juillet assistez à un concert de FOLK AND ROCK. Organisé par le comité des fête. commune.hautaget@orange.fr +33 5 62 99 06 19 dernière mise à jour : 2021-06-29 par

