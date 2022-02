Fête locale Flocques Flocques Catégories d’évènement: Flocques

Seine-Maritime

Fête locale Flocques, 24 juillet 2022, Flocques. Fête locale Flocques

2022-07-24 – 2022-09-26

Flocques Seine-Maritime Flocques Fête foraine du 24 at 26 septembre

Le 24/09 concours de pétanques

Le 24/09 repas salle des fêtes

Le 25/09 animation dans le village

Le 26/09 garçon de café organisé par La Bonne Assiette Fête foraine du 24 at 26 septembre

Le 24/09 concours de pétanques

Le 24/09 repas salle des fêtes

Le 25/09 animation dans le village

Le 26/09 garçon de café organisé par La Bonne Assiette mairie@flocques.fr +33 2 35 86 11 83 Fête foraine du 24 at 26 septembre

Le 24/09 concours de pétanques

Le 24/09 repas salle des fêtes

Le 25/09 animation dans le village

Le 26/09 garçon de café organisé par La Bonne Assiette Flocques

dernière mise à jour : 2022-01-31 par Office de Tourisme Destination Le Tréport – Mers

Détails Catégories d’évènement: Flocques, Seine-Maritime Autres Lieu Flocques Adresse Ville Flocques lieuville Flocques Departement Seine-Maritime

Flocques Flocques Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/flocques/

Fête locale Flocques 2022-07-24 was last modified: by Fête locale Flocques Flocques 24 juillet 2022 Flocques seine-maritime

Flocques Seine-Maritime