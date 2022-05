Fête locale et feu d’artifice de Cubzac Les Ponts Cubzac-les-Ponts Cubzac-les-Ponts Catégories d’évènement: 33240

Fête locale et feu d'artifice de Cubzac Les Ponts

2022-08-26 – 2022-08-28

Cubzac-les-Ponts 33240 Cubzac-les-Ponts EUR Venez vous divertir lors de cette fête foraine qui se déroule durant les 3 jours au bord de la Dordogne.

Balade fluviale, vide grenier, marché gourmand, concours de pétanque, journée porte ouverte au cave “Café de Paris” (le samedi).

Feu d’artifice au port le dimanche soir.

Programme à venir. Mathilde Clavier

