Auterive esplanade de la Madeleine Auterive, Haute-Garonne FETE LOCALE ET FETE FORAINE esplanade de la Madeleine Auterive Catégories d’évènement: Auterive

Haute-Garonne

FETE LOCALE ET FETE FORAINE esplanade de la Madeleine, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Auterive. FETE LOCALE ET FETE FORAINE

du vendredi 16 juillet au lundi 19 juillet à esplanade de la Madeleine

Fête Foraine et fête locale organisées par le Comité des fête Orchestres : Vendredi : Epsilone (19h-20h / 22h -2h ) Samedi : Trait d’union (19h-20h / 22h -2h ) Dimanche : New’Zik (19h-20h / 22h -2h ) Lundi : Alméras (19h-19h45h / 22h -2h ) Buvette (assise) par le comité des fêtes Fêtes dans le respect du protocle sanitaire en vigueur (précisions à venir) _photo créé par lifeforstock Freepik.com_ par le comité des fêtes esplanade de la Madeleine rue Ferdinand Buisson, Auterive Auterive Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-16T19:00:00 2021-07-16T23:59:00;2021-07-17T19:00:00 2021-07-17T23:59:00;2021-07-18T19:00:00 2021-07-18T23:59:00;2021-07-19T19:00:00 2021-07-19T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Auterive, Haute-Garonne Étiquettes évènement : Autres Lieu esplanade de la Madeleine Adresse rue Ferdinand Buisson, Auterive Ville Auterive lieuville esplanade de la Madeleine Auterive