Fête locale et brocante à Ramburelles Ramburelles Ramburelles SIM Aisne/Oise/Somme HDF - OT communautaire Aumale/Blangy-sur-Bresle Ramburelles Catégories d’Évènement: Ramburelles

Somme

Fête locale et brocante à Ramburelles Ramburelles, 14 juillet 2023, Ramburelles SIM Aisne/Oise/Somme HDF - OT communautaire Aumale/Blangy-sur-Bresle Ramburelles. Fête locale et brocante à Ramburelles Rue du 11 Novembre Ramburelles Somme

2023-07-14 07:00:00 – 2023-07-17 18:00:00 Ramburelles

Somme Ramburelles Somme 0 0 Le petit village de Ramburelles est à la fête du 14 au 17 juillet !! – Vendredi 14 : 11h30 : dépôt de gerbe au monument, discours et vin d’honneur – 16h00 : jeux sur la place du village – Samedi 15 : A partir de 7h, brocante rue du 11 Novembre avec plus de 100 exposants. Gratuit mais avec réservation.

Buvette et restauration sur place le midi de 8h00 à 18h00. – Dimanche 16 et lundi 17 : fête locale avec les attractions habituelles

Infos :

– Mairie : 03 22 24 77 16 – ramburelles.comm@wanadoo.fr

– Réservations au 06 77 30 26 04 ou au 07 70 05 36 12. Le petit village de Ramburelles est à la fête du 14 au 17 juillet !! – Vendredi 14 : 11h30 : dépôt de gerbe au monument, discours et vin d’honneur – 16h00 : jeux sur la place du village – Samedi 15 : A partir de 7h, brocante rue du 11 Novembre avec plus de 100 exposants. Gratuit mais avec réservation.

Buvette et restauration sur place le midi de 8h00 à 18h00. – Dimanche 16 et lundi 17 : fête locale avec les attractions habituelles

Infos :

– Mairie : 03 22 24 77 16 – ramburelles.comm@wanadoo.fr

– Réservations au 06 77 30 26 04 ou au 07 70 05 36 12. Ramburelles

dernière mise à jour : 2023-01-23 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT communautaire Aumale/Blangy-sur-Bresle

Détails Catégories d’Évènement: Ramburelles, Somme Autres Lieu Ramburelles Adresse Rue du 11 Novembre Ramburelles Somme SIM Aisne/Oise/Somme HDF - OT communautaire Aumale/Blangy-sur-Bresle Ville Ramburelles SIM Aisne/Oise/Somme HDF - OT communautaire Aumale/Blangy-sur-Bresle Ramburelles lieuville Ramburelles Departement Somme

Ramburelles Ramburelles SIM Aisne/Oise/Somme HDF - OT communautaire Aumale/Blangy-sur-Bresle Ramburelles Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ramburelles-sim-aisneoisesomme-hdf-ot-communautaire-aumaleblangy-sur-bresle-ramburelles/

Fête locale et brocante à Ramburelles Ramburelles 2023-07-14 was last modified: by Fête locale et brocante à Ramburelles Ramburelles Ramburelles 14 juillet 2023 Ramburelles Ramburelles Somme Rue du 11 Novembre Ramburelles Somme SIM Aisne/Oise/Somme HDF - OT communautaire Aumale/Blangy-sur-Bresle Somme

Ramburelles SIM Aisne/Oise/Somme HDF - OT communautaire Aumale/Blangy-sur-Bresle Ramburelles Somme