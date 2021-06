Ramburelles Ramburelles Ramburelles, Somme Fête locale et brocante à Ramburelles Ramburelles Ramburelles Catégories d’évènement: Ramburelles

Somme

Fête locale et brocante à Ramburelles Ramburelles, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Ramburelles. Fête locale et brocante à Ramburelles 2021-07-17 07:00:00 – 2021-07-17 18:00:00

Ramburelles Somme Ramburelles 0 0 Brocante de 7h00 à 18h00 – Rue du 11 Novembre avec plus de 100 exposants

Gratuit mais avec réservation. Restauration et buvette sur place le midi

Réservations au 06 77 30 26 04 ou au 07 70 05 36 12. Brocante de 7h00 à 18h00 – Rue du 11 Novembre avec plus de 100 exposants

Gratuit mais avec réservation. Restauration et buvette sur place le midi

Réservations au 06 77 30 26 04 ou au 07 70 05 36 12. brocante©Pixabay dernière mise à jour : 2021-06-24 par SIM Picardie – OT communautaire Aumale/Blangy-sur-Bresle

Détails Catégories d’évènement: Ramburelles, Somme Étiquettes évènement : Autres Lieu Ramburelles Adresse Ville Ramburelles lieuville 49.96665#1.70903