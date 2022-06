Fête locale Escoubès-Pouts Escoubès-Pouts Catégories d’évènement: Escoubès-Pouts

Hautes-Pyrénées Escoubès-Pouts A l’occasion de la fête locale, le comité des fêtes d’Escoubès-Pouts vous propose une journée festive le samedi 2 juillet. Au programme : tournoi bubble-foot, apéritif, repas et bal. 14H30 : TOURNOI BUBBLE FOOT ET JEUX

Equipe de 5 personnes minimum, dès 15 ans – 10 € / personne

Des jeux seront également proposés gratuitement et seront accessibles dès le plus jeune âge

INSCRIPTION OBLIGATOIRE POUR LE BUBBLE FOOT AVANT LE 27/06 19H APERITIF ET REPAS

Menu 15€

Fideuà (paella avec pâtes se substituant au riz)

Fromage

Glace

INSCRIPTION OBLIGATOIRE POUR LE REPAS AVANT LE 27/06 23H BAL

Animé par le podium Te’Omax

Entrée gratuite fete.escoubes@hotmail.com +33 7 81 85 19 97 Place de l’Église ESCOUBES-POUTS Escoubès-Pouts

