fëte locale de Vérac Vérac, 1 juillet 2022, Vérac.

fëte locale de Vérac Vérac

2022-07-01 – 2022-07-01

Vérac 33240 Vérac

EUR PROGRAMME DE LA FETE LOCALE les 1, 2 et 3 juillet 2022

Vendredi 1 juillet 2022

21h00 Début des festivités avec la fête foraine

Samedi 2 juillet 2022

10h30 Animation à la bibliothèque

15h00 Fête foraine et buvette

15h30 Chasse aux trésors (RDV sur la place)

19h00 Marche gourmand sur la place

20h00 Animation BLONDIN ET LA BANDE DES TERRIENS

Blondin et la Bande des Terriens … de la chanson française rock festive, une rythmique puissante, énergique.

A voir sur https://www.youtube.com/watch?v=LNqRCFrzGho

Dimanche 3 juillet 2022

15h00 Fête foraine et buvette

21h00 Bal sur la place devant la salle des fêtes avec le groupe Loris Musique

Buvette et restauration sur place.

Si vous souhaitez nous aider lors de la fête locale, vous pouvez me contacter au 06 73 05 62 49. On a besoin de vous…

PROGRAMME DE LA FETE LOCALE les 1, 2 et 3 juillet 2022

Vendredi 1 juillet 2022

21h00 Début des festivités avec la fête foraine

Samedi 2 juillet 2022

10h30 Animation à la bibliothèque

15h00 Fête foraine et buvette

15h30 Chasse aux trésors (RDV sur la place)

19h00 Marche gourmand sur la place

20h00 Animation BLONDIN ET LA BANDE DES TERRIENS

Blondin et la Bande des Terriens … de la chanson française rock festive, une rythmique puissante, énergique.

A voir sur https://www.youtube.com/watch?v=LNqRCFrzGho

Dimanche 3 juillet 2022

15h00 Fête foraine et buvette

21h00 Bal sur la place devant la salle des fêtes avec le groupe Loris Musique

Buvette et restauration sur place.

Si vous souhaitez nous aider lors de la fête locale, vous pouvez me contacter au 06 73 05 62 49. On a besoin de vous…

+33 6 73 05 62 49

PROGRAMME DE LA FETE LOCALE les 1, 2 et 3 juillet 2022

Vendredi 1 juillet 2022

21h00 Début des festivités avec la fête foraine

Samedi 2 juillet 2022

10h30 Animation à la bibliothèque

15h00 Fête foraine et buvette

15h30 Chasse aux trésors (RDV sur la place)

19h00 Marche gourmand sur la place

20h00 Animation BLONDIN ET LA BANDE DES TERRIENS

Blondin et la Bande des Terriens … de la chanson française rock festive, une rythmique puissante, énergique.

A voir sur https://www.youtube.com/watch?v=LNqRCFrzGho

Dimanche 3 juillet 2022

15h00 Fête foraine et buvette

21h00 Bal sur la place devant la salle des fêtes avec le groupe Loris Musique

Buvette et restauration sur place.

Si vous souhaitez nous aider lors de la fête locale, vous pouvez me contacter au 06 73 05 62 49. On a besoin de vous…

VERAC EN FETES

Vérac

dernière mise à jour : 2022-06-07 par