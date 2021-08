Sainte-Foy-de-Peyrolières Centre ville Haute-Garonne, Sainte-Foy-de-Peyrolières Fête locale de Ste-Foy-de-Peyrolières Centre ville Sainte-Foy-de-Peyrolières Catégories d’évènement: Haute-Garonne

La fête du village aura bien lieu mais en version allégée car les consignes sanitaires ne nous permettent pas d’autoriser toutes les activités. Certains forains seront présents sur les 3 jours. **Vendredi et samedi soir :** La fête au restaurant ‘La Bonne Recette’ Repas et concert chaque soir. Réservation auprès du restaurant – Vendredi : groupe ‘Double jeu’ – Samedi : groupe ‘Quai 3’ **Dimanche :** Dès 8h30, vide-grenier, allée des platanes (AFPEL). Réservation auprès de l’association Dès 11h, concert ‘DUO Corinne SWING’ au marché de plein vent A 11h, messe à l’église puis cérémonie au monument aux morts L’application du protocole sanitaire strict avec respect des gestes barrières (distanciation 2 mètres, port du masque obligatoire, gel hydro alcoolique) sera de rigueur. Contacter le site internet, le panneau lumineux ou PanneauPocket dans les jours précédents la fête en fonction de l’évolution de la crise sanitaire. Nous espérons que la fête locale version 2021 permettra à chacun de passer un bon moment festif et convivial.

