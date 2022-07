Fête locale de Saint-Sulpice-et-Cameyrac Saint-Sulpice-et-Cameyrac, 7 juillet 2022, Saint-Sulpice-et-Cameyrac.

Fête locale de Saint-Sulpice-et-Cameyrac

Place du marché Saint-Sulpice-et-Cameyrac Gironde

2022-07-07 17:00:00 – 2022-07-09 18:00:00

Saint-Sulpice-et-Cameyrac

Gironde

Saint-Sulpice-et-Cameyrac

EUR 0 0 La commune de Saint-Sulpice-et-Cameyrac organise sa « Fête locale ». Au programme : goûter et surprises pour les enfants, tombola, démonstration de capoeira, DJ et marché nocturne le jeudi 7 juillet. Vente de gâteaux, batucada, spectacle de feux et lumières sont prévus le vendredi 8 juillet. Et pour finir, un vide-grenier se tient le samedi 9 juillet.

Un service de restauration est assuré sur place.

Entrée libre.

La commune de Saint-Sulpice-et-Cameyrac organise sa « Fête locale ». Au programme : goûter et surprises pour les enfants, tombola, démonstration de capoeira, DJ et marché nocturne le jeudi 7 juillet. Vente de gâteaux, batucada, spectacle de feux et lumières sont prévus le vendredi 8 juillet. Et pour finir, un vide-grenier se tient le samedi 9 juillet.

Un service de restauration est assuré sur place.

Entrée libre.

+33 5 56 30 84 13

La commune de Saint-Sulpice-et-Cameyrac organise sa « Fête locale ». Au programme : goûter et surprises pour les enfants, tombola, démonstration de capoeira, DJ et marché nocturne le jeudi 7 juillet. Vente de gâteaux, batucada, spectacle de feux et lumières sont prévus le vendredi 8 juillet. Et pour finir, un vide-grenier se tient le samedi 9 juillet.

Un service de restauration est assuré sur place.

Entrée libre.

Mairie de Saint-Sulpice-et-Cameyrac

Saint-Sulpice-et-Cameyrac

dernière mise à jour : 2022-07-01 par