2022-05-29

Saint-Philippe-du-Seignal Gironde Saint-Philippe-du-Seignal La traditionnelle fête locale de Saint Philippe du Seignal, aux portes du Périgord, se déroulera en cet fin du mois de Mai. Dans une ambiance festive et détendue, les visiteurs pourront chiner lors du vide-grenier à partir de 7h.

