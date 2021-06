Poucharramet Village Haute-Garonne, Poucharramet Fête locale de Poucharramet Village Poucharramet Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Poucharramet

Fête locale de Poucharramet, 3 juillet 2021, Poucharramet.

Village, le samedi 3 juillet à 21:00

La fête locale sous les marronniers, rendez-vous incontournable de l’été ! Le village sera en fête le samedi 03 juillet 2021. Soirée musicale animée par Maxime Lewis à partir de 21 heures. Il vous fera danser jusqu’à pas d’heure. Buvette et grillades au rendez-vous ! De bons moments en perspective. Le dimanche matin, dépôt de gerbe au monument aux Morts.

Gratuit

Animation par Maxime Lewis Village Poucharramet Poucharramet Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T21:00:00 2021-07-03T23:59:00

