Fête locale de Parcoul

2022-08-20 – 2022-08-21

Vide grenier, exposition de tracteurs et machines agricoles, démonstration de moissons et labours à l’ancienne, battage à l’ancienne, animation folklorique. Repas à 12h00 sur réservation à la salle des fêtes, spectacle gratuit à 21h30 suivi d’un feu d’artifice. samedi 20 et dimanche 21 août.

Le bourg – 06 86 77 62 24 – cdfparcoul@gmail.com

+33 6 86 77 62 24

