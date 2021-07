Montrabé allée Antoine Candela Haute-Garonne, Montrabé FETE LOCALE DE MONTRABE allée Antoine Candela Montrabé Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Montrabé

FETE LOCALE DE MONTRABE allée Antoine Candela, 3 septembre 2021-3 septembre 2021, Montrabé. FETE LOCALE DE MONTRABE

du vendredi 3 septembre au dimanche 5 septembre à allée Antoine Candela

Vendredi 3 septembre • 19h : Ouverture des festivités par M. le Maire. Accueil, discours et pot de l’amitié à l’Accent • A partir de 20h : Attractions foraines • 22h – 2h : Soirée animée par l’orchestre Columbia Samedi 4 septembre • A partir de 14h : Attractions foraines • 14h : Concours de pétanque en triplettes ; inscriptions à l’Amicale Bouliste • 22h : Feu d’artifice « Vers d’autres Horizons », par Mille et une Etoiles • 22h30 – 2h : Soirée animée par l’orchestre Mission Dimanche 5 septembre • 8h – 17h : Vide-greniers organisé par le Judo sporting Club de Montrabé. Contact : [https://judo-montrabe.ffjudo.com](https://judo-montrabe.ffjudo.com) – [judo.montrabe@gmail.com](mailto:judo.montrabe@gmail.com) – Patrice PASQUIES (Président) 06 62 10 32 53 • A partir de 14h : Attractions foraines • 14h : Concours de pétanque en triplettes ; inscriptions à l’Amicale Bouliste 3 jours de fête allée Antoine Candela montrabé Montrabé Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-03T14:00:00 2021-09-03T23:59:00;2021-09-04T14:00:00 2021-09-04T22:59:00;2021-09-05T14:00:00 2021-09-05T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Montrabé Étiquettes évènement : Autres Lieu allée Antoine Candela Adresse montrabé Ville Montrabé lieuville allée Antoine Candela Montrabé