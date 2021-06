Martainneville Martainneville Martainneville, Somme Fête locale de Martainneville Martainneville Martainneville Catégories d’évènement: Martainneville

Somme

Fête locale de Martainneville Martainneville, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Martainneville. Fête locale de Martainneville 2021-07-11 14:00:00 – 2021-07-12

Martainneville Somme Martainneville Fête foraine – Animations de rues – Buvette sur place Infos : Mairie : Tél : 03.22.28.58.22

E-mail : mairie.martainneville@wanadoo.fr +33 3 28 22 58 22 Fête foraine – Animations de rues – Buvette sur place Infos : Mairie : Tél : 03.22.28.58.22

Fête foraine – Animations de rues – Buvette sur place Infos : Mairie : Tél : 03.22.28.58.22

E-mail : mairie.martainneville@wanadoo.fr

