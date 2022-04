Fête locale de Loudenvielle Loudenvielle Loudenvielle Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Loudenvielle Hautes-Pyrénées Les traditionnelles fêtes locales rythment les week-ends de l’été en Vallée du Louron : bal et ambiance assurée ! Fête foraine

Avis à tous les festayres, petits et grands !

Notez bien la date et réservez votre week-end du 5 au 8 Août 2022. Le comité des fêtes de Loudenvielle vous prépare un programme aux petits oignons pour une nouvelle édition de la fête locale.

Programme en cours d’élaboration …

Concert : SANGRIA GRATUITE, LES FLAGRANTS DÉLIRES, …

Retrouvez toutes les infos de la fête sur : https://fr-fr.facebook.com/Festayres.de.Loudenvielle/ +33 5 62 99 95 35 https://fr-fr.facebook.com/Festayres.de.Loudenvielle/ Loudenvielle

