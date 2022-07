FETE LOCALE DE LEZIGNAN LA CEBE Lézignan-la-Cèbe Lézignan-la-Cèbe Catégories d’évènement: Hérault

Hérault Lézignan-la-Cèbe Tous les soirs de la fête vous trouverez sur place de nombreuses attractions foraines. Restauration proposée par un traiteur. Le samedi 13 Août rendez-vous à 18h devant la mairie, départ de la balade contée, durée 1h15. En soirée sur l’esplanade: show- Dance- Concert du Grand Orchestre Cocktail de Nuit. Le dimanche 14 Août en soirée, concert exceptionnel de l’Orchestre Paul SELMER. Le lundi 15 Août le matin à partir de 10h La Cèbe Totémique déambule en aubade dans les rues du village. Le final de 19h à 21h apéritif musical offert par la municipalité à tous les Lézignanais et animé par le groupe The Soul Band Expérience Venez faire la fête à Lézignan la Cèbe ! Tous les soirs de la fête vous trouverez sur place de nombreuses attractions foraines, de quoi vous restaurer et des concerts spectacles pour danser. +33 4 67 98 13 68 https://lezignanlacebe.fr/evenements/fete-locale/ Tous les soirs de la fête vous trouverez sur place de nombreuses attractions foraines. Restauration proposée par un traiteur. Le samedi 13 Août rendez-vous à 18h devant la mairie, départ de la balade contée, durée 1h15. En soirée sur l’esplanade: show- Dance- Concert du Grand Orchestre Cocktail de Nuit. Le dimanche 14 Août en soirée, concert exceptionnel de l’Orchestre Paul SELMER. Le lundi 15 Août le matin à partir de 10h La Cèbe Totémique déambule en aubade dans les rues du village. Le final de 19h à 21h apéritif musical offert par la municipalité à tous les Lézignanais et animé par le groupe The Soul Band Expérience Lézignan-la-Cèbe

