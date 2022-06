FÊTE LOCALE DE LAURENS Laurens Laurens Catégories d’évènement: Hérault

Hérault Vendredi / Repas de 19h à 21h (Salade paysanne avec trois types de charcuteries – Jambon braisé accompagné de son aligot – éclair au chocolat ou vanille). Tarif 17€. De 21h à 2h : Animation DJ AS MUSIC soirée neige. Samedi / Repas de 19h à 21h ( paella -1 verre de vin ou 1 verre de soda). Tarif : 11€. Animation DJ AS MUSIC soirée neige. Dimanche/ De 19h à 21h Food Trucks. Animation à 21h DJ GINO. Vendredi / Repas de 19h à 21h (Salade paysanne avec trois types de charcuteries – Jambon braisé accompagné de son aligot – éclair au chocolat ou vanille). Tarif 17€. De 21h à 2h : Animation DJ AS MUSIC soirée neige. Samedi / Repas de 19h à 21h ( paella -1 verre de vin ou 1 verre de soda). Tarif : 11€. Animation DJ AS MUSIC soirée neige. Dimanche/ De 19h à 21h Food Trucks. Animation à 21h DJ GINO. +33 4 67 90 28 02 Vendredi / Repas de 19h à 21h (Salade paysanne avec trois types de charcuteries – Jambon braisé accompagné de son aligot – éclair au chocolat ou vanille). Tarif 17€. De 21h à 2h : Animation DJ AS MUSIC soirée neige. Samedi / Repas de 19h à 21h ( paella -1 verre de vin ou 1 verre de soda). Tarif : 11€. Animation DJ AS MUSIC soirée neige. Dimanche/ De 19h à 21h Food Trucks. Animation à 21h DJ GINO. Laurens

