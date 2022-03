Fête locale de la St Pierre Pierrefitte-Nestalas, 24 juin 2022, Pierrefitte-Nestalas.

Vendredi 24 juin : Anniversaire : 60 ans du PGHM

Samedi 25 juin : Festi’Jeux (Organisateur : Association des Parents d’Elèves APE La Récré Contact: 06 41 22 48 23)

Arrivée du périple à vélo de 570 km de nos amis vendéens de Froidfond (commune jumelée avec Pierrefitte-Nestalas)

Course cycliste « Prix des Fêtes de Pierrefitte-Nestalas » Apéritif suivi du repas et groupe de chanteurs. Bal

Dimanche 26 juin : 11 h : messe, 12 h : apéritif au Parc de la Mairie offert par la Commune et 13h : repas grillades

Anniversaire : 60 ans du PGHM, arrivée du périple à vélo de 570 km de nos amis vendéens de Froidfond (commune jumelée avec Pierrefitte-Nestalas), Course cycliste « Prix des Fêtes de Pierrefitte-Nestalas » …

+33 5 62 92 75 46

