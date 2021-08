Fête locale de Frontenac Frontenac, 11 septembre 2021, Frontenac.

Fête locale de Frontenac 2021-09-11 – 2021-09-12

Frontenac Gironde Frontenac

16 EUR Samedi entre 10h et 17h, esplanade Cl. Terraza, démonstration de drones, jeux géants et expo de dessins au foyer. Pour les marcheurs, dès 9h départ de la balade guidée de Sainte Présentine. RV à la halle, durée 4h, facile. En soirée à 19h30 apéro et repas convivial avec DJ sous la halle puis à 22h retraite aux flambeaux par les enfants et feu d’artifice suivi d’un bal.

Dimanche de 9h30 à 14h un marché gourmand et artisanal se tiendra sous la halle en même temps qu’un vide-greniers toute la journée. De 10h à 17h promenade à poney pour les enfants.

L’inscription pour le repas du samedi soir est à faire avant le 3 septembre.

+33 5 56 23 96 38

