FETE LOCALE DE FRAISSE SUR AGOUT Fraisse-sur-Agout Fraisse-sur-Agout Catégories d’évènement: Fraisse-sur-Agout

Hérault

FETE LOCALE DE FRAISSE SUR AGOUT Fraisse-sur-Agout, 16 juillet 2022, Fraisse-sur-Agout. FETE LOCALE DE FRAISSE SUR AGOUT

Fraisse-sur-Agout Hérault

2022-07-16 – 2022-07-16 Fraisse-sur-Agout

Hérault Fraisse-sur-Agout Fête locale :

14h30 : Concours de pétanque en doublette (150€ + mises + coupes)

Bubble Foot

19h : Apéritif Concert animé par le groupe OCTANE MUSIC EVENTS. Repas sur place avec sandwich, américains et barquettes de frites.

22h: Concert animé par le groupe BLACKFOX

00h30: DJ MIKA Fête locale :

14h30 : Concours de pétanque en doublette (150€ + mises + coupes)

Bubble Foot

19h : Apéritif Concert animé par le groupe OCTANE MUSIC EVENTS. Repas sur place avec sandwich, américains et barquettes de frites.

22h: Concert animé par le groupe BLACKFOX

00h30: DJ MIKA +33 4 67 97 61 14 Fête locale :

14h30 : Concours de pétanque en doublette (150€ + mises + coupes)

Bubble Foot

19h : Apéritif Concert animé par le groupe OCTANE MUSIC EVENTS. Repas sur place avec sandwich, américains et barquettes de frites.

22h: Concert animé par le groupe BLACKFOX

00h30: DJ MIKA Fraisse-sur-Agout

dernière mise à jour : 2022-06-29 par

Détails Catégories d’évènement: Fraisse-sur-Agout, Hérault Autres Lieu Fraisse-sur-Agout Adresse Fraisse-sur-Agout Hérault Ville Fraisse-sur-Agout lieuville Fraisse-sur-Agout Departement Hérault

Fraisse-sur-Agout Fraisse-sur-Agout Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fraisse-sur-agout/

FETE LOCALE DE FRAISSE SUR AGOUT Fraisse-sur-Agout 2022-07-16 was last modified: by FETE LOCALE DE FRAISSE SUR AGOUT Fraisse-sur-Agout Fraisse-sur-Agout 16 juillet 2022 Fraisse-sur-Agout, Hérault

Fraisse-sur-Agout Hérault