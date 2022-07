Fête locale de Cars Cars Cars Catégories d’évènement: Cars

Gironde Cars EUR Le village de Cars vous accueille pour sa grande fête locale.

Programme :

Samedi 06 août : 14h00 Concours de pétanque

21h00 Repas dansant animé par l’orchestre CELESTE Dimanche 07 août : 10h00 Expositions et concours sur l’Amérique

11h00 Remise des prix du concours de peinture

12h30 Animation musicale par l’orchestre d’Harmonie de Cars et Blaye

14h00 Concours de belote individuel

20h30 Soirée dansante avec Décibels Lundi 08 août : 19h00 Remise du prix public peinture et ateliers carsiens et récompenses concours « Amerique »

20h30 Concert gratuit « En passant 100% Goldman »

