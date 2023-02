Fête locale de Braud-et-Saint-Louis Salle des fêtes, 19 mai 2023, Braud-et-Saint-Louis .

Fête locale de Braud-et-Saint-Louis

Avenue de la République Salle des fêtes Braud-et-Saint-Louis Gironde Salle des fêtes Avenue de la République

2023-05-19 – 2023-05-21

Salle des fêtes Avenue de la République

Braud-et-Saint-Louis

Gironde

Fête locale à Braud et Saint Louis, fête foraine dès le vendredi, feu d’artifice et ambiance musicale le samedi, vide grenier le dimanche.

Buvette et restauration sur place.

Fête locale à Braud et Saint Louis, fête foraine dès le vendredi, feu d’artifice et ambiance musicale le samedi, vide grenier le dimanche.

Buvette et restauration sur place.

Comité des fêtes

Pixabay

Salle des fêtes Avenue de la République Braud-et-Saint-Louis

dernière mise à jour : 2023-02-16 par